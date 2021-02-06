ثقافة الأقصر تناقش التربية الإيجابية للأبناء

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة بعنوان "التربية الإيجابية للأبناء".





أوضح د. محمد حنفى مفهوم التربية بشكل عام داخل محيط الأسرة ومفهوم التربية من منظور تربوى نفسى فكرى اجتماعى وصور مختلفة للتربية ومنها "تقليدية، متساهلة، متسلطة، إيجابية" وأسس التربية الإيجابية وإستراتيجياتها وأهميتها، والتربية الإيجابية بين اليونسف العالمى والمصرى، كما أقام قصر ثقافة أرمنت محاضر بعنوان "من أجل عالم متحرر من العنف" وتحدث د. النوبي عبد الراضى عن العنف وأنواعه وكيفية علاجه، كذلك عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "رفع كفاءة جهاز المناعة لدى الإنسان" وتحدث العادلى حسان وكيل ثقافى بمعهد فتيات القرنة الأزهري عن أن جهاز المناعة بالإنسان كجهاز الشرطة المنوط به حماية الأمن بالمجتمع، وما المقصود بجهاز المناعة وأنواع المناعة وكيف يمكن رفع كفاءة جهاز المناعة وتقويته لدى الإنسان.





أعد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "العلاقات الاجتماعية ومقاومة التحديات" وتحدث د. النوبي عبد الراضي عن أنواع العلاقات الإجتماعية وأهميتها وصلة الرحم ودور العلاقات الاجتماعية في مواجهة التحديات، إلى جانب محاضرة بعنوان "السباكة المنزلية الخفيفة" وأوضحت أماني مدنيّ أهمية ترشيد المياه وكيفية إستخدامها بطريقة صحيحة في المنازل وتعليم ربة المنزل فك وتركيب حنفيات المطبخ والاستخدام الأمثل للصرف الصحي لحمامات المنازل، بينما نظم القصر ختام مسرحية "حرامي الكتاب" وذلك بحضور د. هاني عاطف أستاذ الدراسات، د. محمد محمود عزوز رئيس جامعة الأقصر، د. محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، د. إيمان أبوالفضل أستاذة اللغة الإنجليزية بمعهد ايجوث العالي، الشيخ مصعب أبوالفضل عضو المنظمة العالمية للأزهر الشريف، النائب محمد عطاالله إسماعيل عضو مجلس الشيوخ، وأعضاء اللجنة المسرحيّة "شريف صلاح الدين، خالد أبوضيف، خالد عطالله.



