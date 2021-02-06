ورش حكي وندوات أدبية بثقافة المنوفية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنوفية عدد من الأنشطة الثقافية والفنية أونلاين، حيث قدم قصر ثقافة شبين الكوم مناقشة قصة "قميص الرجل الفقير" تأليف لوسي يعقوب.





تناولت المناقشة سمية الجندي عن ملك مَرِض بداءٍ خطير وكان علاجه إرتداء قميص لرجل فقير سعيد، وعن بحث جنوده في كامل المملكة عن هذا الرجل، إلى جانب مناقشة كتاب للأطفال "بنات قريتنا" تأليف عزه سلطان وسردت بسمة عتيم أحداث القصة عن قرية لا ترتاد فيها الفتيات المدرسة وكيف سعت زينب إحدى فتيات القرية لتحقيق حلمها في التعليم.





كما أقام بيت ثقافة منوف ورشة فنية للأطفال لتعليمهم الرسم وتناولت إسراء أبو شادي شرح كيفية رسم موضوعات بسيطة للأطفال لتنمية مهارة الرسم عندهم، وقدم البيت ندوة أدبية "مناقشة أشعار إبراهيم صابر وعبدالوهاب سامي" بحضور عدد من أعضاء نادي الأدب، بيننا نظم بيت ثقافة أشمون مناقشة كتاب للأطفال "أنا وعصفور الجنة" تأليف محمود رمضان وتحدثت هبه سميح عن الطفلة نور والتي أهداها أصدقائها سلحفاة في عيد ميلادها وكيف أرادت أن تغير من طبيعة السلحفاة.





نفذ بيت ثقافة بركة السبع ورشة حكي عن "صديقي قنديل البحر" تناولت الحديث ريم رمضان سنة الله في تنوع المخلوقات، وان لكل مخلوق دور في الحياة وعن أهمية وجود قناديل البحر، بينما تناول محمود عبدالعزيز مناقشة قصة "السمك الملون" تأليف عصمت والي لبيت ثقافة الشهداء، وتحدث عن الطفل أشرف وحوض السمك الملون وكيف أنه تعلق بالسمك وكيفية استقباله لخبر قرب حصوله على أخت ومعاملته لها، وأعد بيت ثقافة دنشواي معرض بورتريه "شخصيات من الواقع" تضمن مجموعة من رسوم بورتريه للفنان محمد مجدي سلام، بينما عقد بيت شبرا بخوم محاضرة ضمن نشاط نادي تكنولوجيا المعلومات بعنوان "تعليم الأطفال استخدام لوحة المفاتيح" وتناولت مها حماد شرح ودور واستخدام كل مفتاح في لوحة المفاتيح.



