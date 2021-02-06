ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

"هفتان وريان".. عرض مسرحي بثقافة قنا

السبت 06/فبراير/2021 - 04:00 ص
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي


نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة قنا، حيث قدم قصر ثقافة الطفل بقنا العرض المسرحي "هفتان وريان" تأليف أحمد زكريا وإخراج شاذلي فرح، وتدور الأحداث حول تلوث مياه نهر النيل جراء إهمال الانسان له مما نتج عنه قلة الزراعة وعدم إنتاج عسل النحل الذي هو دواء وشفاء للأمراض، وذلك فى إطار كوميدي يتناسب مع الطفل، إلى جانب عقد محاضرة بعنوان "الكلمة رسالة" .

وأكد أشرف البولاقي، على أهمية الكلمة في نشر الوعي الثقافي والاجتماعي والديني والأخلاقي، فالكلمة رسالة بمختلف أنواعها، وتمثل خطورة إذا إستخدمت في الشائعات ونشر الفتن، وأيضًا تصلح الأخلاق والقيم وتصلح أمم.

عقدت مكتبة الرئيسية محاضرة بعنوان "التسامح في المجتمع المصري" وأوضحت حسيبة سراج الدين، أن التسامح  يعد من الأخلاق الكريمة ومن الثمرات الطيبة، وكل من يتحلي به ينال الخير في الدنيا والآخرة، كما عرفت مفهوم التسامح بأنه تقبل الأفكار والمصالح التي تختلف عن الفرد ومصالحه وافكاره، وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالمعنا محاضرة بعنوان "دور المؤسسات التعليمية فی مناهضة ظاهرة التنمر بین الطلاب" وأوضح محمد صالح البحر، مفهوم التنمر باعتباره سلوك عدوانی نفسی ولفظی وجسدی تتم ممارسته علی الآخرین، ثم تناول أسبابه وأبعاد خطورته، وأهم المراحل والحلول التی یمکن للمدرسة أن تتبعها لمناهضة هذه الظاهرة الخطیرة.

نظمت مكتبة الطفل والشباب بقفط محاضرة بعنوان "الإسلام والتحديات المعاصرة" أكد يحيى أحمد، على ضرورة تقوية العقيدة الإسلامية لتحصين النفس في مواجهة التحديات المعاصرة، وأوضح وجوب إدراك الفرق بين الثقافة الإسلامية وغيرها من الثقافات الأخرى وكيفية التصدي للغزو الفكري الذي يمارسه أعداء الإسلام، والعمل كذلك على إلقاء الضوء على أهم التحديات الداخلية التي تواجه الثقافة الإسلامية وأهمها انتشار ظاهرة الإرهاب والفهم الخاطئ للإسلام وسبل مواجهة هذه التحديات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ثقافة البحر الأحمر تناقش أهمية الكتاب الورقي وصموده أمام التكنولوجيا

أنشطة ثقافية وفنية بثقافة المنيا

محاضرات ثقافية وورش حكى بثقافة الوادى الجديد

عروض أفلام للمشروعات القومية بثقافة البحر الأحمر

ذوو الاحتياجات الخاصة إبداع بلا حدود.. بـ ثقافة الأقصر

رحلة العائلة المقدسة بثقافة الأقصر

ترشيحاتنا

هل يشعر الميت بزيارة أهله لقبره؟ .. الإفتاء تجيب

تحرك عاجل من السلطات.. مدينة سعودية تشهد زحاما كبيرا رغم كورونا

قبل موقعة الأهلي.. بايرن ميونخ يفوز على هيرتا برلين في البوندسليجا

نادر السيد: موقفي سليم ولن أشكو محامي أتشيمبونج

نداء عاجل من الكويت لرعاياها بالمنطقة الغربية في السعودية

مستوردة من دولة عربية.. الزراعيين تكشف قصة الطماطم المغشوشة فى مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كورونا.. مقطع صادم يوثق تزايد جرائم الكراهية ضد الآسيويين في أمريكا

الجدة بطلة.. شاهد عجوز ترفع الأثقال بأوزان خيالية| فيديو

بعد 10 أشهر من الشلل التام.. شاهد معجزة شفاء صاحب أطول إصابة بكورونا | فيديو