"هفتان وريان".. عرض مسرحي بثقافة قنا









نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة قنا، حيث قدم قصر ثقافة الطفل بقنا العرض المسرحي "هفتان وريان" تأليف أحمد زكريا وإخراج شاذلي فرح، وتدور الأحداث حول تلوث مياه نهر النيل جراء إهمال الانسان له مما نتج عنه قلة الزراعة وعدم إنتاج عسل النحل الذي هو دواء وشفاء للأمراض، وذلك فى إطار كوميدي يتناسب مع الطفل، إلى جانب عقد محاضرة بعنوان "الكلمة رسالة" .





وأكد أشرف البولاقي، على أهمية الكلمة في نشر الوعي الثقافي والاجتماعي والديني والأخلاقي، فالكلمة رسالة بمختلف أنواعها، وتمثل خطورة إذا إستخدمت في الشائعات ونشر الفتن، وأيضًا تصلح الأخلاق والقيم وتصلح أمم.





عقدت مكتبة الرئيسية محاضرة بعنوان "التسامح في المجتمع المصري" وأوضحت حسيبة سراج الدين، أن التسامح يعد من الأخلاق الكريمة ومن الثمرات الطيبة، وكل من يتحلي به ينال الخير في الدنيا والآخرة، كما عرفت مفهوم التسامح بأنه تقبل الأفكار والمصالح التي تختلف عن الفرد ومصالحه وافكاره، وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالمعنا محاضرة بعنوان "دور المؤسسات التعليمية فی مناهضة ظاهرة التنمر بین الطلاب" وأوضح محمد صالح البحر، مفهوم التنمر باعتباره سلوك عدوانی نفسی ولفظی وجسدی تتم ممارسته علی الآخرین، ثم تناول أسبابه وأبعاد خطورته، وأهم المراحل والحلول التی یمکن للمدرسة أن تتبعها لمناهضة هذه الظاهرة الخطیرة.



