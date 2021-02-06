أخبار التوك شو| بكلمات من ذهب أبو العينين ينعى الفنان عزت العلايلي.. والرئيس يوجه بالانتهاء من مشروع النقل المتكامل خلال عام

أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.

وتابع شاهين خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر"،:"أنه وفقا للتقرير الفصلي الذى يصدر كل عام قبل بداية أي فصل فإن شتاء هذا العام أكثر دفئا.

قال الإعلامي محمد موسى، إن الشعب القطري ما زال يعاني من القمع والظلم والانتهاكات والتي طالت العمالة الأجنبية من قطع رواتبهم، فضلا عن الأوضاع غير الآدمية وأبسطها توفير سكن وحياة آدمية، بالإضافة إلى تعرضهم إلى الأمراض.





وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الانتهاكات القطرية ضد العمالة استمرت على نطاق واسع حتى بعد أن تعهدت قطر بتحسين أوضاع العمالة لديها، لافتا أنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فى قطر، ظهرت هذه الانتهاكات بشكل متكرر ضد العمالة الخارجية.