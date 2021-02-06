أخبار التوك شو| بكلمات من ذهب أبو العينين ينعى الفنان عزت العلايلي.. والرئيس يوجه بالانتهاء من مشروع النقل المتكامل خلال عام

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر والوطن العربي فقدا أحد القامات الكبيرة في الفن وأحد الفنانين الذين أثروا في الحياة والوجدان، وهو الفنان عزت العلايلي الذي ترك أعمالا خالدة في السينما والمسرح والدراما.
وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار أن الراحل عزت العلايلي قدم مكتبة كبيرة وأفلاما عديدة مؤكدا أنه كان دائما النجم الأقرب لقلوب الناس ودائما ما قدم أدوارا وطنية.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة الانتهاء من تنفيذ مشروع مركز النقل المتكامل.
وقال السيسى للمهندس المشرف على تنفيذ المشروع، خلال فيديو أذاعته إكسترا نيوز، إن مركز النقل المتكامل سيكون مشروعا عظيما للغاية، لذا يجب الانتهاء منه خلال عام فقط، معقبا "أنا عارف إنه صعب".
وقال السيسى للمهندس المشرف على تنفيذ المشروع، خلال فيديو أذاعته إكسترا نيوز، إن مركز النقل المتكامل سيكون مشروعا عظيما للغاية، لذا يجب الانتهاء منه خلال عام فقط، معقبا "أنا عارف إنه صعب".
مفتي الديار المصرية: المستغل لحاجة الناس بأخذ أموالهم سارق..فيديو
كد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أن ضعاف النفوس يستغلون البسطاء تحت دعاوى تكثير المال مؤكدا أنهم يقومون بجملة من الاغراءات الوهميةالتي ليس لها أي اساس حقيقى وتكون مجرد وهم.
وأضاف علام خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن المستغل لحاجة الناس بأخذ اموالهم سارق مشيرا إلى اننا لم نتعلم من ظاهرة "المستريح التى تكررت مرارا وتكرارا.
عبر محمود عزت العلايلي، نجل الفنان الراحل عزت العلايلي، عن عميق حزنه لوفاة والده، مؤكدا أن والده كان بصحة جيدة قبل وفاته ولم يعان أي أزمة صحية.
وأضاف العلايلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء dmc، المذاع عبر شاشة dmc، مساء اليوم الجمعة، أن والده لم يتوف مصابا بفيروس كورونا المستجد، قائلا: "والدي توفى وفاة سالمة هادئة مثل حياته الهادئة".
أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.
وتابع شاهين خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر"،:"أنه وفقا للتقرير الفصلي الذى يصدر كل عام قبل بداية أي فصل فإن شتاء هذا العام أكثر دفئا.
قال الإعلامي محمد موسى، إن الشعب القطري ما زال يعاني من القمع والظلم والانتهاكات والتي طالت العمالة الأجنبية من قطع رواتبهم، فضلا عن الأوضاع غير الآدمية وأبسطها توفير سكن وحياة آدمية، بالإضافة إلى تعرضهم إلى الأمراض.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الانتهاكات القطرية ضد العمالة استمرت على نطاق واسع حتى بعد أن تعهدت قطر بتحسين أوضاع العمالة لديها، لافتا أنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فى قطر، ظهرت هذه الانتهاكات بشكل متكرر ضد العمالة الخارجية.
كشف الدكتور أحمد سالمان الباحث المصري في أكسفورد، تفاصيل عن فيروس نيباه، مؤكدا أن فكرة تحوله لجائحة، أمر بعيد؛ لعدة أسباب.
وأضاف سالمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر تستطيع، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، أن نيباه ليس جديدا ولكنه موجود منذ عام 1999، متابعا أنه ظهر في مدينة وتم تسميته على اسمها، وهى نيباه، وله أكثر من انتشار، وفي عشرات الحالات في الهند وبنجلاتش.
نعى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الراحل الفنان عزت العلايلي.
وقال "زكي" خلال مداخلة مع "إكسترا نيوز"، إن للفنان عزت العلايلى، أثرا فنيا كبيرا فى التليفزيون والمسرح والسينما والإذاعة.
وقال "زكي" خلال مداخلة مع "إكسترا نيوز"، إن للفنان عزت العلايلى، أثرا فنيا كبيرا فى التليفزيون والمسرح والسينما والإذاعة.
نعت الفنانة إلهام شاهين، الفنان الكبير عزت العلايلى، الذي وافته المنية صباح اليوم، بأحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، عن عمر ناهز الـ86 عاما.
وقالت خلال مداخلتها الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، فقدنا اليوم قيمة وقامة فنية كبيرة وعظيمة، فكان رمزا للاحترام والوطنية والمبادئ، لافتة إلى أنه كان يمثل صوت العقل لها حيث تتلمذت على يديه منذ الصغر وتعلمت منه الكثير على المستوى الشخصي والفني.
كشف الدكتور طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان، أهداف مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن تكلفة تطوير قرى المرحلة الأولى تصل إلى 150 مليار جنيه.
أكد الرفاعي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الجمعة، أن المبادرة تستهدف بشكل أساسي تطوير التجمعات الريفية الأكثر احتياجا، متابعا أن تطوير القرى سيشمل خدمات الصرف الصحي، والكهرباء، والطرق، والخدمات التعليمية.