محاكمة 9 متهمين في قضية خلية داعش التجمع.. اليوم

تنظر اليوم الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 9 متهمين من بينهم 6 محبوسين، لاتهماهم بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 2306 لسنة 2019 جنايات أمن دولة التجمع الأول، ورقم 187 لسنة 2019، جنايات أمن الدولة، والمعروفة بـ" خلية داعش التجمع ".





صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى وسكرتارية محمد الجمل.





اتهمت النيابة العامة في أمر الاحالة كلا من حسن آمين المندوه يوسف الزهيري "محامي حر وباحث علمي" ومحمد محمد أحمد محمدين وشهرته محمد المنشد "محفظ قرآن كريم" وهناد حسن أمين المندوة يوسف الزهيري " يعمل في مجال المقاولات والديكور " وأحمد السيد محمد بدوى " استاذ بكلية الطب " وخالد محمد عبد المعبود عبد النبي " مهندس " وجميعهم " محبوسين " ورجب محمد أحمد جاب الله وشهرته " ابو عبد الله " " مقاول " وهانى مهلل صادق يوسف " مقاول وخطيب " وحسام الدين أحمد عوض ابراهيم واسمه الحركي " ابو فرقان " " طالب بأكاديمية طيبة بمعهد الهندسة " ونجلاء مختار يونس محمد عزب " مدير عام شركة أمريكانا انترناشونال جروب مصر "هاربيين ".





وأنهم فى غضون الفترة من عام 2012 وحتى 26 من ابريل 2019، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وامنه الي الخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية العامة للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أسس وتولي قيادة جماعة تتبع تنظيم داعش داخل البلاد تدعوا الي تكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على افراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق اغراضها الاجرامية وذلك علي النحو المبين بالتحقيقا