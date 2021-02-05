خليها تبوسك.. محمود سعد يقبل حصانا عربيا أصيلا على الهواء..شاهد





واستقبل " سعد " خلال جولته ببرنامجه باب الخلق والمذاع عبر فضائية النهار ، احد الخيول التى ولدت منذ 5 ساعات فقط وكانت برفقة والدتها ليطلب منه احد المربين بالمزرعة أن تقبله الخيل الأم " خليها تبوسك وخدها فى حضنك " ليستجيب بالفعل ويتبادلان القبلات هو والحصان.





وأضاف " سعد " أن الخيل وجدت منذ العصر الحجرى من آسيا ثم الصين أعقبها آسيا الصغرى ومنها إلى الشام وجزيرة العرب ثم إلى مصر ، لافتا أن أول شخص استطاع أن يمتطى الخيل كان سيدنا إسماعيل عليه السلام .







