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توك شو

خليها تبوسك.. محمود سعد يقبل حصانا عربيا أصيلا على الهواء..شاهد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:26 م
محمود سعد
محمود سعد
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شيرين عادل
قام الإعلامى محمود سعد بعمل جولة تفقدية داخل إحدى مزارع تربية الخيول العربية الأصيلة .

واستقبل " سعد "   خلال جولته ببرنامجه باب الخلق والمذاع عبر فضائية النهار ، احد الخيول التى ولدت منذ 5 ساعات فقط وكانت برفقة والدتها ليطلب منه احد المربين بالمزرعة أن تقبله الخيل الأم " خليها تبوسك وخدها فى حضنك "  ليستجيب بالفعل ويتبادلان القبلات هو والحصان. 

وأضاف " سعد " أن الخيل وجدت  منذ العصر الحجرى من آسيا ثم الصين أعقبها آسيا الصغرى ومنها إلى الشام وجزيرة العرب ثم إلى مصر ، لافتا  أن أول شخص استطاع أن يمتطى الخيل كان سيدنا إسماعيل عليه السلام .


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