الانتماء واجب ديني وضرورة وطنية بثقافة الجيزة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الجيزة، حيث ناقش بيت ثقافة البراجيل كتابا بعنوان "الانتماء واجب ديني وضرورة وطنية"، تناول تعريف الانتماء وهو الانتساب للوطن والاتصال بالأمة، وأوضح أن حب الوطن فريضة والانتماء إليه شرف، أن الانتماء الحق للوطن يقتضي الحرص عليه ودفع الضرر عنه وصدق العهد معه، فضلا عن أنه بارتقاء العلم وتقدم العمل يعود الى الوطن مجده وحضارته، كما ناقشت مكتبة القطوري كتابين الاول بعنوان "إدارة التنمية" تأليف جورج جانيت، وتناولت الكاتبة عدة محاور منها معنى إدارة التنمية، دور الزراعة فى التنمية، دور السكان فى معادلة التنمية، وأهمية التعليم للتنمية إدارة قطاع الأعمال العام، بينما كان عنوان الاخر "كلمة حق" تأليف محمد حسن، الذي يؤكد أهمية وقيمة إعطاء الحق لصاحبه.



