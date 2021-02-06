"الرواية فى القرن الحادى والعشرين".. ورقة بحثية بثقافة المنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال نادى أدب بيت ثقافة سمالوط بالمنيا لقاء أدبى تضمن ورقة بحثية بعنوان "الرواية في القرن الحادي والعشرين" قدمها الدكتور عبد الناصر بدران.





ذكر أن الرواية فن أدبي له خصائصه الذي تميزه عن الفنون الأدبية الأخری، وهو فن يتطور بالتطور الزمكاني، فالزمان والمكان لهما الأثر الكبير في تطور هذا الفن من حيث الموضوعات والأفكار والسرد، ومنذ نشأة الرواية يلاحظ عليها هذا التطور في كل قرن، ويتضمن بحثنا هذا ملامح الرواية في القرن الحادي والعشرين لملاحظة ما طرأ على الرواية من تطورات تميزها عن ملامحها فيما سبق هذا القرن، ويركز البحث على ما يلي "الأسباب التي أدت إلى تطور الرواية في القرن الحادي والعشرين، ملامح التطور في الموضوعات، ملامح التطور في الأفكار، أمثلة من روايات معاصرة، ملامح التطور في السرد".





تحدث الروائي محمد زهران عن تطور الرواية على مدار القرون السابقة وذكر الديد من الروائيين الذين أثروا على شكل الرواية، كما تناول شكل الرواية في القرن 21، وأنها يجب أن تواكب العصر في سياقها مثل روايات الكاتب العالمي نجيب محفوظ تعتبر توثيق لمراحل تطور الرواية العربية.



