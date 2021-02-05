أسامة الغزالي حرب: التعليم في العالم مدرسة وليس تابلت

أكد الدكتور أسامة الغزالي حرب، الكاتب والمحلل السياسي، أن المعرفة تختلف في طرق التحصل عليها عن التعليم، حيث إن مصادر المعرفة غير مؤسسية، موضحا أن اعتناء الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالمعرفة دون التعليم خطأ.





وأضاف "حرب"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن التعليم يعني مبنى مؤسسي ومدرسين ومناهج محدثه، قائلًا: "كارثة مصر في عدم وجود مناهج محدثه وتعليم مؤسسي"، مشيرًا إلى أن التعليم في كل أنحاد العالم هو المدرسة في المقام الأول.





وتابع: "التعليم في العالم المدرسة مش التابلت.. قطاع التعليم كارثي.. يجب الاهتمام بالتعليم في المدارس الحكومية لا الخاصة.