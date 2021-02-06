ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لتدريب الشباب.. سفير مصر في كوريا الجنوبية يجتمع برئيس معهد التنمية البشرية

السبت 06/فبراير/2021 - 12:41 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
Advertisements
محمد وديع
استقبل الدكتور حازم فهمي، سفير مصر لدي كوريا الجنوبية، الدكتور "كوي تشان بارك" رئيس المعهد الكوري للتنمية البشرية في مجالي العلوم والتكنولوجيا، وهو مؤسسة حكومية معنية بالتدريب والتأهيل والإرتقاء بالقيادات والكوادر البشرية في مهارات التعامل مع أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية لخدمة جهود التنمية.

صرح السفير حازم فهمي في هذا السياق بأن اللقاء جاء في إطار متابعة نتائج زيارة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، إلي كوريا  الجنوبية في أكتوبر 2019، والمباحثات التي أعقبتها على مدى عدة شهور لعقد اتفاق تعاون بين المعهد الكوري للتنمية البشرية في مجالي العلوم والتكنولوجيا والأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب.

وذلك بهدف الإستفادة من خبرات الجانب الكوري في صقل وتدريب الكوادر المصرية بأحدث ما توصل إليه العلم في مجال تطويع العلوم والتكنولوجيا في خدمة عملية التنمية بصفة عامة وتنمية الموارد البشرية بصفة خاصة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سفير كوريا: توسع مصر في إنشاء الجامعات التكنولوجية نقلة فى مسار التعليم المهني

جودة التعليم المهني.. سفير كوريا الجنوبية: انطلاقة جديدة للتعاون مع مصر في ظل رؤية 2030

لإعداد كوادر وقيادات.. بروتوكول ثلاثي بين التنمية المحلية ومحافظة كفر الشيخ وأكاديمية التدريب ..صور

الدراسة بكوريا الجنوبية.. تعرف على المنح المقدمة للمصريين وتكلفتها

ترشيحاتنا

نشرة أخبار العالم| انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.. تطور جديد في بناء سد النهضة.. روسيا تطرد دبلوماسيين أوروبيين

وكيله: سأتقدم بشكوى ضد نادر السيد وما يحدث في حق أتشيمبونج "جريمة"

إدوارد يدخل في نوبة بكاء خلال تكريمه الفنان جمال يوسف

عمر ربيع ياسين: مدير رياضي أجنبي لبيراميدز.. والسعيد يعاني من إصابة قوية

عمر ربيع ياسين: الزمالك يعاقب جنش بـ 100 ألف جنيه

اخبار الفن.. انهيار ابنة عزت العلايلي لحظة تشييع جثمانه.. اعتذار هيفاء وهبي عن مشاركة يسرا مسلسلها الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعافيه من السرطان بأيام.. نهاية أليمة لمسن ستيني بسبب فيروس كورونا

10 فوائد لتناول عيش الغراب

سهلة وبسيطة.. طريقة عمل حلوى البروفيترول