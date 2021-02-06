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ثقافة

المركز الثقافي بطنطا يناقش أهمية تكوين العلاقات الاجتماعية

السبت 06/فبراير/2021 - 11:01 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نظم مرسم المركز الثقافى بطنطا ورشة فنية لتصميم تابلوهات ولوحات مطرزة بالستان تدريب الفنانة غادة فؤاد مهندسة ديكور وذلك باستخدام قماش قطيفة، ستان، خيط، إبر مختلفة الأحجام، مسدس شمع، كسر حجر، أطباق كارتون، مقص. 

وفي جانب أنشطة الأونلاين قدم المركز محاضرة عبر الصفحة الرسمية بعنوان "غير حياتك للأفضل وتعلم فنون الإتصال" للدكتور محمد السعيد قطب مسئول تنمية الموارد البشرية ومدير إدارة التدريب للاتحاد العربى للتنمية المستدامة بالغربية، معرفا مهارة الاتصال مع الآخرين هي مهارة من أهم المهارات التي ينبغي أن تتعلمها في حياتك، فالتعامل مع الناس فن من أهم الفنون نظرًا لاختلاف طباعهم، وأضاف أنه ليس من السهل أبدا أن نحوز على احترام وتقدير الآخرين، والإنسان اجتماعي بطبعه يحب تكوين العلاقات وبناء الصداقات، وان عملية الاتصال لها شروط ينبغي تحققها حتى يكون التواصل مع الآخرين اتصالا فعالًا، كما أن هناك مواصفات ينبغي توفرها في القائم بعملية الاتصال، منها الصدق والأمانة والعدل، والرحمة والتواضع والحلم والأناة والرفق، بينما استكمل نادى تكنولوجيا المعلومات لليوم الثالث، فعاليات الدورة التدريبية لبرنامج مايكروسوفت باور بوينت قدمتها هاجر عبد الفتاح مدربة النادى بتدريب الرواد .
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