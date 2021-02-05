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10 فوائد لتناول عيش الغراب

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:46 م
10 فوائد لتناول عيش
10 فوائد لتناول عيش الغراب
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اسماء محمد
يعرف المشروم بعدة أسماء منها عيش الغراب أو الفطر، وهو من الأطعمة غير المنتشرة بشكل واسع في المطبخ المصري ويستخدم عادة مع الأطعمة السريعة مثل ساندوتشات الدجاج وبعض أصناف البيتزا .


ومعظم الأطباق المصرية لايوجد بها المشروم مما جعل البعض يتعامل معه على انه طعام ثانوى، لكن مالا يعرفه كثيرون أن المشروم من الأكلات الصحية والتى تمد الجسم بالعديد من الفوائد المهمة التى نعرضها لكم وفقا لما جاء فى موقع " timesnownews" .

الفوائد الصحية للفطر أو المشروم
المشروم مصدر غني للبوتاسيوم أنها تساعد في السيطرة على ضغط الدم.

إنها تقلل من تأثير الصوديوم في جسمك وتقلل من التوتر في الأوعية الدموية.

الفطر له خصائص مضادة للالتهابات ، وبالتالي فهو معروف بعلاج أي نوع من آلام الجسم.

أنها تعزز مناعتك وتحسن التمثيل الغذائي الخاص بك.
وجدت الأبحاث أن الفطر يساعد في محاربة المواد الغريبة التي تدخل جسمك وبالتالي يحميك من أي مرض مزمن أو عدوى.

الفطر له تأثير كبير على وزنك يساعد في إنقاص الوزن.
تقلل مضادات الأكسدة الموجودة في الفطر من مخاطر الاضطرابات الأيضية.

الفطر غني بالألياف والبروتينات التي تلبي متطلبات الجسم الغذائية.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل مرض الزهايمر والسرطان.

يساعد الفطر أيضًا في علاج الحالات الصحية مثل مرض السكري وأمراض القلب .

وتوجد عدة أنواع من المشروم منها صحى وجيد ومنها ماهو ضار بل وسام ايضا مما يحتم الابتعاد عن الاماكن غير الموثوقة مهما كانت اسعارها منخفضة وشرائه من الأماكن الموثوقة ، كما ان هناك بعض العلامات التى تساعد فى التفرقة بين المشروم المفيد من الضار ابرزها ان الضار لونه من الداخل درجة قاتمة او بنى .

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