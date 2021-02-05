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عمرو أديب: مباراة الأهلي أمام بايرن ميونيخ ممكن تخلص 8-2 في هذه الحالة.. فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:49 م
عمرو أديب
عمرو أديب
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حمزة شعيب
علق الإعلامي عمرو أديب على مواجهة الأهلي المنتظرة أمام بطل أوروبا بايرن ميونيخ، الإثنين المقبل.


وقال أديب، خلال تقديمه برنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر"،:" لو الأهلي لعب مع بايرن ميونيخ زي ما لعب الشوط التاني امبارح ضد الدحيل، أنا رأيي أن الماتش هيخلص 8-2".


وأردف أديب:" يجب أن يركز لاعبو الأهلي على عدم فقدان الكرة لان أي فقدان للكرة يعني دخول هدف، وياريت ميكونش فيه استهتار العبوا بروح الفانلة الحمراء".


وأكمل:" أنا مش مع إننا نقول انزلوا واستمتعوا بالمباراة لأني بحس إنها دعوة إننا نتغلب ونروح، لكن لازم ننزل نعمل مباراة قوية ويشعروا اننا منافس شريف وقوي ونوريهم لاعبينا ومهاراتنا".
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