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رياضة

استمرار إيجابية مسحة رباعي الاتحاد السكندري

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:48 م
صدى البلد
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حسام الحارتي

اعلن الاتحاد السكندري عن ايجابية المسحة التي خضع اليها اللاعبون والجهاز الفني والاداري مساء امس لكل من احمد نبيل مانجا-عبدالسميع(سيمو)-مصطفي ابراهيم-محمد عطوة.

وسيخضع الفريق لمسحة اخري اليوم قبل لقاء الفريق لنادي الزمالك يوم الاحد في الساعة السابعة والنصف مساءً ضمن منافسات الدوري المصري.

وطالب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري لاعبي الفريق باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية خوفا من تكرار الاصابات من جديد.

ومن جهة اخرى يدرس حسام حسن المدير الفني للفريق الاول كافة التفاصيل الخاصة بنادي الزمالك من اجل تحقيق الفوز في المباراة
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