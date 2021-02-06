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مرأة

مواليد 6 يناير.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

السبت 06/فبراير/2021 - 05:59 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، وفيما يلي توقعات شخصية اليوم في علم الأرقام، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 6 فبراير فإن ذلك يعني أن لديك شخصية صلبة وعنيدة. أنت أيضا شخص محب للناس وللجمال، وتتمتع بسعة أفق ونظرة شاملة، لكن حساسيتك الشديدة قد تسبب لك ضغوط في علاقاتك المختلفة.

نصيحة:

يحمل لك عام ٢٠٢١ أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري بالنسبة لك لآخر العام.

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