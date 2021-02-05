نشرة أخبار العالم| انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.. تطور جديد في بناء سد النهضة.. روسيا تطرد دبلوماسيين أوروبيين

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها.





أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، فوز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي الليبي. وأكدت الأمم المتحدة فوز موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي بعضوية المجلس الرئاسي الليبي.





أعلنت إثيوبيا اكتمال أعمال بناء سد النهضة بنسبة 78.3%، مؤكدة أنها غير معنية بفشل التوصل إلى اتفاق بشأن السد.





أعلنت الخطوط السعودية، عن تفعيل نظام العمل عن بعد بنسبة 50% من أعداد موظفي الشركة بداية من الأحد القادم. وذكرت الخطوط الجوية السعودية بحسب صحيفة الوئام أن القرار سيتم تطبيق لمدة 10 أيام قابلة للتمديد؛ مؤكدة أن الهدف من ذلك هو منع تفشي فيروس كورونا.





أصدرت سفارة قطر لدى الكويت تحذيرا عاجلا لرعاياها داخل البلاد بشأن قرار مجلس الوزراء الكويتي والقاضي بمنع دخول البلاد لغير الكويتيين اعتبارًا من الأحد القادم ولمدّة أسبوعين.





تقدمت شركة الأدوية "جونسون آند جونسون" بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، للحصول على ترخيص طارئ للقاحها المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".





كشف تقرير للأمم المتحدة أن خالد باطرفي زعيم تنظيم القاعدة في اليمن معتقل منذ "أشهر"، وذلك في تطور قد يفتح "منجم ذهب من المعلومات" لوكالات مكافحة الإرهاب التي تعمل ضد أنشطة تنظيم القاعدة في العالم.





أعلنت روسيا طرد عدد من موظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية والسويدية والبولندية بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الداعمة للمعارض الروسي أليكسي نافالني.



