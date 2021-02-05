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توك شو

موعد طرح عملة تخليدا لمعركة الأطباء مع كورونا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:54 م
صدى البلد
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قسم توك شو
قال الدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية لشئون البنية التحتية، إن مبادرة إصدار عملة لتخليد معركة الأطباء فى مواجهة كورونا سيتم طرحها فى السوق المصرى الأسبوع المقبل.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه سيتم طرح 10 ملايين قطعة من فئة "الجنيه"، و5 ملايين قطعة من فئة "الخمسين قرشًا" تحمل شعار "فرق مصر الطبية"، تقديرًا لجهودهم الكبيرة فى إنقاذ حياة الآلاف من المواطنين فى مواجهة وباء بكورونا.

وكانت قد تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التقدير للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لاستجابته لمبادرة تكريم الفرق الطبية المصرية بطباعة رموزها على العملة المعدنية من فئة الجنيه ونصف الجنيه، وهى المبادرة التى كانت أطلقتها التنسيقية فى شهر أبريل 2020، تخليدا لجهود الفرق الطبية فى مواجهة جائحة كورونا تحت اسم (أبطالنا رموز العملة الوطنية.

وانطلقت المبادرة من اللجان النوعية بالتنسيقية فى أبريل الماضى، كنموذج لتخليد الجهود الفائقة للفرق الطبية، ولتكون رسالة معنوية من الشعب المصري، وهي المبادرة الأولى عالميا لتكريم الفرق الطبية.

وكان نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ قد قدموا اقتراح برغبة لوزير المالية لمناقشة تنفيذ تلك المبادرة، فيما وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وزير المالية بتنفيذ المبادرة.

وثمنت التنسيقية سرعة استجابة الدولة وإصدار العملة المعدنية المقترحة لتكون رسالة شكر وتقدير، ورسالة توعية للأجيال القادمة بأن مصر تفتخر وتكرم أبناءها المخلصين في كل المجالات.
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