احذري من الوقوع فيها... الأخطاء الستة عند طهى الدجاج

يعشق أغلب أفراد الأسرة تناول الدجاج والكثير يفضل تناوله عن اللحم والأسماك، ولكن طهي الدجاج بالشكل السليم هو العامل الأساسي في مدى جودة الطعم الذي سنحصل عليه.



ونشر موقع "eatthis" تقرير تحدث فيه عن الأخطاء الـ6 التي يرتكبها أغلب الأشخاص عند قيامهم بطهي الدجاج.

عدم وضعها في الماء والملح

أغلب الأشخاص يرتكبون هذا الخطأ والذي يجعلهم يأخذون وقتا طويلا في عملية طهي الدجاج، إلا أن وضعها في الماء والملح وإضافة الأعشاب والتوابل لها لمدة ساعتين على الأقل يساعد على جعل لحم الدجاج أكثر رطوبة وبالتالي لا يحتاج إلى وقت طويل كي ينضج.

عدم استخدام القلايات الكبيرة

العديد منا يرغبون في إعداد وجبتهم بأسرع ما يمكن وبالتالي يضعون الدجاج في القلايات الصغيرة، بل ويضعون كمية كبيرة من الدجاج في داخلها، وينعكس ذلك على مدى نضج الطعام، وبالتالي علينا التأكد من حصول كل قطعة من الدجاج على المساحة الكافية لها لكي تنضج بالشكل المُرضي.

عدم ربط الدجاج

لكي تحصل على طبق دجاج مثالي عليك أن تضع قطع الليمون والأعشاب داخل الدجاجة خلال عملية الطهي، إلا أن بعض الأشخاص يغفلون ربط أقدام الدجاجة مما يجعل كل ما قاموا به بلا فائدة بسبب سقوط تلك المكونات خلال عملية الطهي دون الاستفادة بها.



تقطيع الدجاج بسرعة

عندما نشعر بالجوع لا تستطيع التفكير بالطريقة السليمة، لذلك أول شيء تفعله عقب طهي الدجاج هو البدء في تقطيعه وتناولها دون تركه فترة ليهدأ، لكي تستفيد بالعصارة الموجودة داخله.

تقليب الدجاج

تقليب الدجاج أكثر من مرة خلال عملية الشواء يجعله يلتصق بالمشواة وبالتالي يفقدنا الطبقة الطرية المليئة بالعصارة.

عدم الضغط على صدور الدجاج

عند شراء صدور الدجاج لا تكون كلها بنفس السمك وبالتالي سيحتاج كل جزء منها إلى وقت مختلف ليصل إلى درجة النضج المثالية، لذلك عليك أولا الضغط عليها لتصبح كلها متساوية.