بطل نوبي..لاعب أسواني يسجل اسمه بأحرف من نور فى لعبة الملاكمة ..شاهد

محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية بالقارة السمراء تمتلك العديد من أصحاب المواهب والقدرات الخاصة الذين يمثلون نماذج مشرفة يحتذي بها فى الإصرار والتحدي والعزيمة ليرفعوا أسم أسوان عاليًا في البطولات والمسابقات المختلفة.





وفى هذا الإطار يلقى " صدى البلد " الضوء فى السطور التالية على أحد الأبطال من أبناء أسوان والنوبة الملاكم الأسوانى يوسف على كرار والذى نظم مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان إحتفالية لتكريمه منذ أيام فى إطار دعم وتقدير وتكريم المتميزين رياضيًا من أبناء محافظة أسوان بمقر النادى بقاعة المستشار مصطفى حمد.





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فالبطل يوسف علي موسي كرار هو من أصول أسوانية، ووالدته من قريه أبو هور، والده من قريه غرب أسوان وهو من مواليد 19مايو2000.







فهذا اللاعب الأسوانى تفوق على نفسه ليسجل أسمه وأسم بلده بأحرف من نور بين المتنافسين والمتسابقين فى لعبة الأبطال والأقوياء لعبة الملاكمة.





وقد تم تصنيف الملاكم الأسوانى يوسف على موسى لاعب المنتخب الوطنى تحت عشرين سنة ليكون صاحب التصنيف الأول محليا، والثالث إفريقيا، والثانى عشر عالميًا والحائز على وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة من رئيس الجمهورية والذى مثل مصر عربيًا وإفريقيا وعالميًا .







وقد حصل اللاعب يوسف كما يقول فى تصريحاته الخاصة " لصدى البلد " على المركز الأول 3 مرات، كما حصل على بطولة الجمهورية للناشئين عام 2014 حتي عام 2016، كما أنه يمثل بطل عرب والميدالية الذهبية للشباب عامين علي التوالي 2017/2018، وأيضًا بطل مصر للرجال وبطولة الجمهورية عامين علي التوالي 2019 و 2020، كما أنه حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .





كما قام بالمشاركة مع منتخب الرجال (درجه أولى ) ، والانضمام للمنتخب القومي للرجال ، وحصل على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة روسيا الدولية احدي اقوى البطولات العالميه (عالم مصغره )، وأيضًا الميداليه البرونزية في دوره الالعاب الإفريقية بالمغرب والتأهل لبطوله العالم بروسيا ( كأصغر لاعب بالبطولة)، وكذا الميدالية البرونزية في بطولة أفريقيا 2020 المركز الأول وبطولة الجمهورية للرجال يناير 2021.





وجاء تصنيفيه الأول داخل مصر والثالث أفريقيًا، ورقم 12 علي العالم في سن 20 عام، وأصغر لاعب داخل التصنيف.