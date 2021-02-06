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رياضة

عمر ربيع ياسين: مدير رياضي أجنبي لبيراميدز.. والسعيد يعاني من إصابة قوية

السبت 06/فبراير/2021 - 12:26 ص
عبد الله السعيد من
عبد الله السعيد من مباراة الأهلي وبيراميدز
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محمد رشاد
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن نادي بيراميدز يعاني نت نزيف نقاط في الفترة الماضية وهو ما سيدفع الإدارة لإجراء بعض التغييرات في الهيكلة الإدارية.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "إدارة بيراميدز قررت رحيل هاني سعيد من منصب المدير الرياضي والاستعانة ببديل أجنبي".

وتابع: "البديل الأجنبي سيكون له ثنائي أحدهم إمارتي والأخر مصري والمصري سيكون نجم من نجوم كرة القدم المصرية".

وأرف في سياق  متصل "عبدالله السعيد يعاني من إصابة قوية في العضلة الأمامية ، طبيب بيراميدز أكد لعبدالله السعيد أنه سيكون عن الملاعب لفترة لا تقل عن شهر كامل".
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