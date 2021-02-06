ترحيب عربي بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية.. مصر تدعو لدعم المسار السلمي لتسوية الأزمة.. السعودية: نأمل في أن يحافظ الإنجاز على وحدة وسيادة البلاد..والإمارات: نتعاون مع السلطة الجديدة لتحقيق الاستقرار

- الكويت: نأمل أن يحقق الإنجاز تطلعات الشعب الليبي

- البحرين: ندعو كافة مكونات المجتمع الليبي إلى السير على نهج السلام وتغليب الصالح الوطني

- الأردن: نتمنى للسلطة المؤقتة النجاح في إدارة المرحلة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات

- تونس: خطوة إيجابية وحدث تاريخي يؤشّر لإنهاء الانقسام وتعافي ليبيا









أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، فوز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي الليبي.





وأكدت الأمم المتحدة فوز موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي بعضوية المجلس الرئاسي الليبي.





وقالت ويليامز في مؤتمر صحفي إن عبد الحميد دبيبه فاز برئاسة الحكومة الليبية المقبلة، وذلك بعد تصويت ملتقى الحوار الليبي على القائمتين المترشحتين للجولة الأخيرة.





وأوضحت ويليامز خلال كلمتها أنه يجب ‏على الحكومة الليبية المقبلة أن تحصل على ثقة البرلمان خلال 21 يوما.





وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن مصر تُرحب بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية من قِبل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد اليوم في جنيف برعاية الأمم المتحدة، معربًا عن التطلع إلى العمل مع السلطة الليبية المؤقتة خلال الفترة القادمة وحتى تسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة بعد الانتخابات المقررة في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١.





كما أشاد المتحدث بجهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية في ليبيا، داعيًا الليبيين إلى الاستمرار في إعلاء المصلحة العليا لبلادهم، وكذلك كافة الأطراف الدولية والاقليمية إلى دعم هذا المسار السلمي لتسوية الأزمة بما يُسهم في استعادة الاستقرار في ليبيا ويفضي إلى وقف التدخلات الخارجية في شئونها وخروج كافة المقاتلين الأجانب وفرض سيادة ليبيا على أراضيها.





ورحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، بنتائج التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد اليوم في جنيف برعاية الأمم المتحدة، وأعربت عن تطلعها في أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، مثنية على جهود الأمم المتحدة المثمرة في ذلك.





وعبرت الوزارة عن أملها في أن يحافظ هذا الإنجاز على وحدة وسيادة ليبيا، بما يفضي إلى خروج كافة المقاتلين الأجانب والمرتزقة ويؤسس لحل دائم يمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.





ورحبت دولة الإمارات بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، معربة عن أملها في أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا.





وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها على جهود الأمم المتحدة بشأن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، مؤكدة تعاون دولة الإمارات الكامل مع السلطة الجديدة بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار وتطلعات الشعب الليبي الشقيق.





وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تتطلع إلى نجاح ما تبقى من مسارات برعاية بعثة الأمم المتحدة، معربة عن أملها في ان يدعم هذا الإنجاز الاستقرار في ربوع ليبيا، بما يحفظ سيادتها الوطنية ويحقق تطلعات شعبها الشقيق.





‏ورحبت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم الجمعة بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة ‏وأشادت الوزارة في الجهود المقدرة التي بذلتها الأمم المتحدة لبلوغ هذا الهدف.





وأعربت الخارجية الكويتية عن أملها في أن يحقق هذا الإنجاز تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والإستقرار وأن تتمكن الأمم المتحدة من تحقيق النجاح في ماتبقى من مسارات.





ورحبت البحرين بما أعلنت عنه بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، من انتخاب ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، وذلك خلال جلسات الحوار السياسي التي جرت بجنيف، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في إرساء الأمن والاستقرار في ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق للسلم والتنمية والازدهار.





وثمنت وزارة الخارجية البحرينية الجهود الموفقة التي قامت بها الأمم المتحدة للتوصل إلى هذا الاتفاق، داعية كافة مكونات المجتمع الليبي إلى السير على نهج السلام وتغليب الصالح الوطني، مجددة موقف مملكة البحرين الداعم لدولة ليبيا الشقيقة بما يحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.





ورحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية والتي تم اختيار أعضائها من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد اليوم في جنيف برعاية الأمم المتحدة.





وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز عن ترحيب المملكة الأردنية الهاشمية بهذه الخطوة الإيجابية وتمنياتها للسلطة المؤقتة النجاح في إدارة المرحلة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021 وتسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة.





وثمن الفايز جهود الأمم المتحدة وكافة الأطراف الإقليمية والدولية في رعاية العملية السياسية في ليبيا وجهود الأطراف الليبية في تغليب المصلحة الوطنية لإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار وتلبية طموحات الشعب الليبي الشقيق في النمو والازدهار.





ورحبت تونس بنتائج التصويت على اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الليبية الجديدة الذي أجراه ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف اليوم.





وأصدرت وزارة الخارجية التونسي بيانًا جاء فيه "تابعت تونس بكل اهتمام مجريات اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بجنيف من 1 إلى 5 فبراير 2021، وهي تُرحّب بنتائج التصويت الحاصل لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة وتعتبرها خطوة ايجابية وحدثا تاريخيا يؤشّر لإنهاء الانقسام وتعافي ليبيا وخروجها من الأزمة التي عاشتها لعقد من الزمن وشروعها في بناء مرحلة جديدة من تاريخها. كما تثمّن تونس جهود منظمة الأمم المتحدة ودورها المحوري في تحقيق هذا الإنجاز.





وتتوجّه تونس بخالص التهنئة للفائزين في هذه الانتخابات وترجو لهم التوفيق والسّداد في أداء مهامهم السامية حتى الوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدّد، وتُعرب عن حرصها الراسخ على العمل مع السلطة التنفيذية الليبية الجديدة من أجل إعطاء دفع أقوى للعلاقات الثنائية والإرتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين، تجسيدا لروابط الأخوة الصادقة والإيمان المشترك بوحدة المصير وبقيم التضامن والتعاون والتكامل.





وإذ تذكّر تونس باحتضانها بنجاح لاجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي الأول في شهر نوفمبر 2020، وما أسفر عنه من مخرجات إيجابية وملموسة تم البناء عليها في الاجتماعات اللاحقة لتحقيق تقدّم في مسار التسوية السياسية، فإنها تجدّد التأكيد على ما دعا إليه سيادة رئيس الجمهورية، في العديد من المناسبات، حول ضرورة التوصّل إلى حل سلمي شامل في إطار حوار ليبي-ليبي يحفظ وحدة هذا البلد الشقيق ويحقّق تطلّعات شعبه المشروعة نحو الاستقرار والتنمية والإعمار".



