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رياضة

تسوبيل: سأحتفل لو الأهلي كسب البايرن.. وليفاندوفسكي ونوير الأخطر في الفريق الألماني

السبت 06/فبراير/2021 - 02:13 ص
محمد رشاد
تحدث الألمانى راينر تسوبيل، المدير الفنى السابق للنادي الأهلي، عن خطته وطريقة لعبه، إذا كان يتولى حاليا مسئولية منصب المدير الفني للنادي الأهلي، في مواجهة بايرن ميونيخ، بالمباراة المقرر لها يوم الاثنين المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأكد راينر تسوبيل، في برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "سأقول للاعبين لا تخافوا من البايرن، وسأحذر من عناصر قوى الفريق أمثال ليفاندوفسكي لأنه خطير جدًا جدًا".

وتابع: "لو ليفاندوفسكي ونوير مش مركزين في المباراة يوم الاثنين؛ سيكون البايرن أقل خطورة".

وحقق الأهلي إنجازًا جديدًا في مشاركاته بكأس العالم للأندية بالتأهل إلى نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على الدحيل القطري (1-0)، بهدف حسين الشحات.

الأهلي كتب تاريخًا جديدًا باسمه في مشاركته السادسة بمونديال الأندية، بتأهله لمواجهة بطل أوروبا بايرن ميونيخ في نصف النهائي من أجل الظهور للمرة الأولى في تاريخه بالمباراة النهائية.
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