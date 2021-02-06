تسوبيل: سأحتفل لو الأهلي كسب البايرن.. وليفاندوفسكي ونوير الأخطر في الفريق الألماني

تحدث الألمانى راينر تسوبيل، المدير الفنى السابق للنادي الأهلي، عن خطته وطريقة لعبه ، إذا كان يتولى حاليا مسئولية منصب المدير الفني للنادي الأهلي، في مواجهة بايرن ميونيخ، بالمباراة المقرر لها يوم الاثنين المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.





وأكد راينر تسوبيل ، في برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "سأقول للاعبين لا تخافوا من البايرن ، وسأحذر من عناصر قوى الفريق أمثال ليفاندوفسكي لأنه خطير جدًا جدًا".





وتابع: "لو ليفاندوفسكي ونوير مش مركزين في المباراة يوم الاثنين؛ سيكون البايرن أقل خطورة".



