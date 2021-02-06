عمر ربيع ياسين: الزمالك يعاقب جنش بـ 100 ألف جنيه

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولي نادي الزمالك قرروا معاقبة محمود عبدالرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالفريق عقب ظهوره الإعلامي فى الفترة الأخيرة.





وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الزمالك قرر تغريم جنش بسبب ظهوره في الإعلام بقيمة 100 ألف جنيه".





وتابع: "جنش كان قال لباتشيكو أنه معترض على الجلوس على الدكة لأبو جبل ومن وقتها بالفعل يغيب عن الدكة وظهر بعدها في الإعلام وقال تصريحات ضد أبو جبل وهو ما أثار غضب مسئولي الزمالك ليقرروا توقيع عقوبة على الحارس".



