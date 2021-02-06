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تعليم

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول اتخاذ القرار وحل المشكلات..٩ فبراير

السبت 06/فبراير/2021 - 11:59 ص
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر فبراير 2021  تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، حيث يهدف المركز الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

ومن هذه الدورات التدريبية دورة حول دورة اتخاذ القرار وحل المشكلات، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء  9-10 فبراير  فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين تنفيذا للإجراءات  الاحترازية  من كورونا حفاظا على سلامتهم . 
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