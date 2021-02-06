أس أس: مرة زقيت أمى على كلب من كتر الخوف 

قال نجم مسرح مصر الفنان محمد أسامة الشهير ب " أس أس" إنه كان طفلا شقيا للغاية.



وأضاف أس أس خلال حواره ببرنامج "واحد من الناس" المذاع عبر قناة "الحياة"، أنه يكره الكلاب ومعظم الحيوانات، معقبا" مرة زقيت امى على كلب من كتر الخوف".





ومن جانبها تحدث نجمة مسرح مصر ويزو عن أس أس قائلة:" أكتر حد مهايبر وبيحب التنطيط وبيموتنى ضحك خاصة لو بيمثل هو وعلى ربيع سوا".

