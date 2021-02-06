ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أس أس: مرة زقيت أمى على كلب من كتر الخوف 

السبت 06/فبراير/2021 - 01:44 ص
أس أس
أس أس
Advertisements
أسامة علي
قال نجم مسرح مصر الفنان محمد أسامة الشهير ب " أس أس" إنه كان طفلا شقيا للغاية.

وأضاف أس أس خلال حواره ببرنامج "واحد من الناس" المذاع عبر قناة "الحياة"، أنه يكره الكلاب ومعظم الحيوانات، معقبا" مرة زقيت امى على كلب من كتر الخوف".


ومن جانبها تحدث نجمة مسرح مصر ويزو عن أس أس قائلة:" أكتر حد مهايبر وبيحب التنطيط وبيموتنى ضحك خاصة لو بيمثل هو وعلى ربيع سوا".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

يا عسل أنت وعروستك القمر.. ويزو تهنئ نجم مسرح مصر بزواجه

وسط البحر .. ويزو تنشر فيديو كوميديا لها عبر إنستجرام

بالعزف على البيانو.. شاهد ويزو في أحدث ظهور عبر إنستجرام

اعقلوا الكلمة.. مخرج الباشا تلميذ يكشف تصوير مشهد 26 مرة بسبب حسن حسني

شاهد.. صورة نادرة لـ ويزو في طفولتها

دينا محسن: سَمُّوني ويزو على اسم اللانشون.. وكان اسمى ماما عضلات

ترشيحاتنا

طريقة الدعاء بعد الصلاة وماذا يقال بعدها مباشرة

مصر ترحب بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا

خاص.. محامي أشيمبونج: شرط وحيد لحل أزمة المليون و200 ألف دولار مع الزمالك وديا

ياسر وسحر.. واقعة غير أخلاقية تهز السوشيال الميديا والأمن يتحرى

وارد حدوث تقلبات.. الأرصاد الجوية تكشف طقس الأيام المقبلة

سانت ايتيان: مندهشون من رفض الزمالك عرضنا لمصطفى محمد.. وجالاتا سراي لا يدفع الأموال بسرعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجدة بطلة.. شاهد عجوز ترفع الأثقال بأوزان خيالية| فيديو

بعد 10 أشهر من الشلل التام.. شاهد معجزة شفاء صاحب أطول إصابة بكورونا | فيديو

تيسلا تنتظر قرار إدارة سلامة الطرق الأمريكية حول المقود الجديد U المثير للجدل.. صور