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رياضة

طارق قنديل: لاعبوا الأهلي كانوا رجالا أمام الدحيل.. وسنؤدي مباراة جيدة أمام البايرن

السبت 06/فبراير/2021 - 03:01 ص
الاهلي والدحيل
الاهلي والدحيل
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محمد رشاد
قال طارق قنديل عضو مجلس إدارة  النادي الأهلي، إن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قدموا مباراة عظيمة أمام الدحيل، وكانوا رجالًا على قدر المسؤولية.

وأضاف قنديل خلال تصرحيات لقناة "أون تايم سبورتس 2" عبر برنامج "جمهور التالتة": "لاعبو الأهلي كانوا رجالًا، وكانت مباراة صعبة أمام الدحيل، والمباراة خرجت بشكل مشرف، جماهير الأحمر كانت متواجدة في الاستاد بالكامل، كأننا نلعب في ملعب التتش، شيء عظيم، وبسلوك مثالي وتشجيع بطريقة جميلة وغير طبيعية".

وتابع: "نظام الفقاعة شديد الانضباط ومحمود الخطيب رئيس الأهلي متابع لكل شيء في المعسكر، وكان هناك تنسيق مع الفيفا قبل السفر بشهر"".

وعن مواجهة بايرن ميونخ، قال: "اللاعبون والجهاز الفني يستعدون للمباراة، وهي مباراة من 90 دقيقة، وإن شاء الله يحالفنا التوفيق ونؤدي مباراة جيدة".

وأتم: "نشارك في بطولة عالمية ونواجه فرق على مستوى الحدث وليست عادية".
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