إسكان النواب عن كوبري المنطقة الأثرية: يسهل حركة المرور

علق المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أزمة إنشاء مشروع كوبري جديد في المنطقة الأثرية بمصر الجديدة بعد إعتراض أهالي المنطقة.





وقال شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" الكباري والمحاور المرورية تسهل حركة المرور، والتراث المعماري الاستثنائي للمنطقة لا يمكن التنازل عنه إلا إذا كانت هناك أهمية كبرى لشق محور قد يغير من حياة الناس أو قد يسهل عليهم الحياة.





ونوه إلى أن المنطقة من شارع الميرغني حتى كنيسة البازيليك تم تطويرها بالفعل من أقل من سنة ولا تعاني أي اختناقات ولا مبرر لهدم كل ما تم تطويره، ولابد من المحافظة والاستجابة لرغبات قاطني المنطقة الأثرية بمصر الجديدة.





ونوه إلى أن القرار في تقديره الشخصي هو توازن بين الاحتياج الحقيقي لبناء كوبري جديد بالمنطقة الأثرية ومدي الاختناق المروري الذي ينتج عنه إنزعاج قاطني هذه المنطقة وتغيير شكلها.