ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إسكان النواب عن كوبري المنطقة الأثرية: يسهل حركة المرور

السبت 06/فبراير/2021 - 12:25 ص
إسكان النواب
إسكان النواب
Advertisements
حمزة شعيب
علق المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أزمة إنشاء مشروع كوبري جديد في المنطقة الأثرية بمصر الجديدة بعد إعتراض أهالي المنطقة.

وقال شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:"  الكباري والمحاور المرورية تسهل حركة المرور، والتراث المعماري الاستثنائي للمنطقة لا يمكن التنازل عنه إلا إذا كانت هناك أهمية كبرى لشق محور قد يغير من حياة الناس أو قد يسهل عليهم الحياة.

ونوه إلى  أن المنطقة من شارع الميرغني حتى كنيسة البازيليك تم تطويرها بالفعل من أقل من سنة ولا تعاني أي اختناقات ولا مبرر لهدم كل ما تم تطويره، ولابد من المحافظة والاستجابة لرغبات قاطني المنطقة الأثرية بمصر الجديدة.

ونوه إلى أن القرار في تقديره الشخصي هو توازن بين الاحتياج الحقيقي لبناء كوبري جديد بالمنطقة الأثرية ومدي الاختناق المروري الذي ينتج عنه إنزعاج قاطني هذه المنطقة وتغيير شكلها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تمهيدًا لافتتاحه .. وزير النقل ومحافظ القليوبية يشهدان بدء التشغيل التجريبي لكوبري قلما العلوي

لأول مرة.. محمد الخطيب: مصر دمجت التطوير بالترميم خلال مشروع تطوير القاهرة التاريخية

كوبري جديد.. برلمانى: لا بد من المحافظة على المنطقة الأثرية بمصر الجديدة

ترشيحاتنا

بالمستندات .. وكيله: أشيمبونج وقع على مخالصة بعد تعرضه للضغوط من الزمالك

قرار عاجل من الخطوط الجوية السعودية بشأن كورونا

تصريحات محبطة من فريق "الصحة العالمية" في ووهان عن منشأ كورونا

عمرو أديب: مباراة الأهلي أمام بايرن ميونيخ ممكن تخلص 8-2 في هذه الحالة.. فيديو

المدة المطلوبة لتغيير كاوتش السيارة |خبراء يجيبون

خاص.. محامي أشيمبونج: شرط وحيد لحل أزمة المليون و200 ألف دولار مع الزمالك وديا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعافيه من السرطان بأيام.. نهاية أليمة لمسن ستيني بسبب فيروس كورونا

10 فوائد لتناول عيش الغراب

سهلة وبسيطة.. طريقة عمل حلوى البروفيترول