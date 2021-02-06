سانت ايتيان: مندهشون من رفض الزمالك عرضنا لمصطفى محمد.. وجالاتا سراي لا يدفع الأموال بسرعة

تحدث برنارد كايتزو رئيس نادي سانت ايتيان الفرنسي، عن رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لصفوف جالاتا سراي التركي مؤخرًا خلال فترة الانتقالات الشتوية.





نادي سانت ايتيان حاول في أكثر من مناسبة الحصول على خدمات مصطفى محمد بصورة نهائية إلا أن تصريحات مسؤول النادي الفرنسي رولاند رومير عطلت المفاوضات بين الطرفين.





وخرج رئيس نادي سانت ايتيان في تصريحات عبر "le10sport" الفرنسية :"مندهش وأمر غريب حول عرضنا، نحن عرضنا مبلغًا بقيمة خمسة ملايين دولار نقدًا لشراء اللاعب".





وأضاف :"جميع الأندية في العالم تعاني من أزمة مالية، كيف للزمالك أن يقبل عرضًا بقيمة مليوني دولار مقابل كان عرضنا بخمسة ملايين دولار؟ ، ل نكن صادقين جالاتا سراي لا يدفعون الأموال بسرعة".





وأشار :"مصطفى محمد أراد أن ينضم إلينا، هو لاعب رائع، لو بقي في صفوف الزمالك حتى نهاية الموسم لكانت جميع الأندية تتسارع لضمه ، الجميع سيشاهد اللاعب في الأولمبياد المقبل، لذا كنّا نصر على التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية".



