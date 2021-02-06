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أخبار البلد

تركي ال الشيخ يهاجم أحد المواقع لهذا السبب... مازال الكذب مستمر والعيب ليس عليهم

السبت 06/فبراير/2021 - 01:55 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
هاجم المستشار ” تركي ال الشيخ ” بعض  الجرائد والمواقع الاليكترونية بعد تداولهم لأخبار كاذبة حول دعمة للمريخ بصفقات قبل مواجهة الأهلي.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك : ولازال الكذب مستمر للاسف ومن صفحات رسمية ومواقع الهدف منها الاساءة.. العتب ليس عليهم.

وأضاف: ‏أعتقد أن الخبر ليس مجرد خبر كاذب بل ايضًا لغرض ليس رياضي.

حيث نشرت تقارير ان المستشار تركي ال الشيخ الرئيس الشرفي الحالي للهلال السوداني ورئيس الشرفي للأهلي المصري السابق ساهم في صفقات المريخ السوداني قبل مواجهة الاهلي .


واصدر نادي المريخ السوداني بيان رسمي عبر حسابه الشخصي ينفي فيه ذلك الأمر , حيث جاء البيان كالتالي :-

أكد الأمين العام لنادي المريخ والناطق الرسمي بإسم مجلس الإدارة الأستاذ أحمد محمد مختار أن التعاقدات التي أتمها النادي في فترة التسجيلات الإستثنائية تكفل بها رئيس النادي الفخري معالي الأستاذ أحمد التازي.
 
مبينًا انه لا توجد صحة للحديث المتداول حول إتمام المستشار تركي آل الشيخ لصفقات النادي.

وأبدى الأمين العام لنادي المريخ إستغرابه من تداول مثل هذا الحديث موضحًا ان نادي المريخ ظل يبرز حقيقة تعاقدات النادي عبر منصاته الرسمية للجمهور والإعلام طالبًا من الجهات التي أوردت الخبر تحرى الدقة و المصداقية.


‏اعتقد ان الخبر ليس مجرد خبر كاذب بل ايضًا لغرض ليس رياضي 👍

Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Friday, 5 February 2021

ولازال الكذب مستمر للاسف ومن صفحات رسميه ومواقع والهدف منها الاساءه ... العتب ليس عليهم

Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Friday, 5 February 2021
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