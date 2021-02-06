أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة بأكتوبر.. فيديو

يعد سوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر من أكبر الأسواق لبيع الخضراوات والفاكهة، بأسعار تناسب جميع فئات المواطنين المصرية، سواء من التجار أو المواطنون العاديين.





ورصدت كاميرا "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة فى سوق الجملة بأكتوبر والمشاكل التى يواجهها التجار، والذين اجمعوا علي ركود البيع والشراء في السوق بنسبة كبيرة منذ مدة، وذلك يرجع لارتفاع الأسعار.





في البداية قال عبده حسن، أحد بائعي الخضار في سوق الجملة، أن سعر البصل الأبيض والأحمر ب ٥ جنيهان، وسعر البطاطس يبدأ من ٢ إلي ٢ ونصف جنيه، وفلفل الألوان يبدأ سعره من ١٤ إلي ١٥ جنيهًا.





وأكمل سيد ابراهيم أن سعر الخيار يبدأ من ٢ الي ٢ ونصف جنيهًا، وسعر الليمون يبدأ من ١٤ ونصف إلي ١٥ جنيهًا، وسعر الكوسة ٣ ونصف جنيه، بينما سعر البسلة من ٤ إلي ٤ ونصف جنيه.





وأضاف محسن علي أن سعر الفاصوليا أرتفع إلي ١٣ جنيهًا، وسعر الثوم الصيني ٢٧٥ جنيهًا لكل ١٠ كيلو، وسعر الفلفل الرومي ٤ ونصف جنيه، بينما سعر الفلفل الحار ٤ جنيهان، والقلقاس يبدأ سعره من ٣ جنيهان.





وأوضح رمضان محمد أن أسعار البرتقال يختلف علي حسب نوعه، فالبرتقال البلدي يبدأ سعره ب ٢ ونصف جنيه، واليوسفي يبدأ سعره من ٤ جنيهات، وأرتفع سعر الكنتالوب عن الأسبوع الماضي ليصل سعره إلي ٦ جنيهات.





وأكد أشرف حسن أن سعر الجوافة تبدأ من ٤ جنيهان وتصل إلي ٥ جنيهات، بينما سعر الفراولة تبدأ من ٨ إلي ١٠ جنيهان، وعقب أشرف أن الإقبال من قبل الناس علي الشراء في سوق الجملة قليل بسبب زيادة الأسعار.