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توك شو

ويزو تأكل محشى على الهواء وتفاجئ عمرو الليثى: عاوزه فلفل

السبت 06/فبراير/2021 - 01:28 ص
صدى البلد
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أسامة علي
كشف نجمة مسرح الفنانة "ويزو" عن أكثر أكلة تحبها وتمثل نقطة ضعفها.

وقالت ويزو خلال حوارها ببرنامج "واحد من الناس" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن "المحشى" هو اكثر الاكلات التى تحبها.

وفاجئ الإعلامى عمرو الليثى الفنانة ويزو بإحضار "المحشى"، معقبا"مش ممكن ابدا اجبلك حاجه متكونيش بتحبيها.

وأثناء تناول ويزو "المحشى" على الهواء طالبت الإعلامى عمرو الليثى بإحضار فلفل لأكله مع المحشى.



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