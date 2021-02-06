ممارسات خاطئة.. البيئة تعلن سر تدن إنتاج الأسماك من البحر الأحمر.. فيديو

قال محمد سالم رئيس حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إن البحر الأحمر يمثل أهمية كبيرة لمصر والعالم لما يحتويه من طبيعة بيولوجية وخدمات يقدمها سواء محليًا أو عالميًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "خلال السنوات الأخيرة تم استنزاف المخزون السمكي في البحر الأحمر بشكل كبير في ممارسات معظمها خاطئة، مما أدى لتدني الإنتاجية.





ورفض بعض الظواهر غير الطبيعية التي تطلب بشكل عاجل إجراءات حاسمة للحد من تدهور البيئة في البحر الأحمر بشكل أكبر."





ولفت إلى أن مشكلة البحر الأحمر أن معظم الأنواع ذات القيمة الاقتصادية والبيئية تسلك سلوك خاص أثناء عملية التكاثر،لأنها تتكاثر في أماكن أخرى بعيدة، وخلال عقود قديمة استطاع الصيادين إيجاد هذه الأماكن واستطاعوا الحصول على هذه الأنواع بشكل جائر مما جعل فيها نقص كبير في البحر الأحمر.



