وصلت لـ80 ألف سيدة بالمحافظات.. ختام فعاليات حملة "هى" لتوعيه مرضى سرطان الثدي الانتشاري

اختتمت فعاليات حملة هي للتوعية بسرطان الثدي الانتشاري، ومن أهم انشطتها إنارة مكتبة الإسكندرية، كدعوة هامة وضرورية لإلقاء الضوء علي سرطان الثدي الانتشاري.





وقالت دكتورة مني مجدي استاذ علاج الاورام والعلاج الإشعاعي - كليه الطب جامعة المنصورة إن الحملة لاقت نجاحا كبيرا، وواصلت نجاحها في الوصول لأكبر عدد من السيدات في كافة محافظات مصر للتوعية بسرطان الثدي الانتشاري، وتقديم الدعم برغم انتشار جائحة كورونا، مع العمل علي توفير التباعد الاجتماعي، الأمر الذي ساهم في نجاح الحملة بشكل غير مسبوق.







وأضاف المدير التنفيذي لمستشفى شفاء الأورمان د.هاني حسين أنه في ظل جائحة كورونا وما يعيشة العالم من آثرها فان مرضى سرطان الثدي- بخاصة المنتشر منه – قد أصبحوا في وضع صعب ومحير من حيث عدم توافر الإجابات للعديد من أسئلتهم وبالتالي عدم انتظامهم في الحصول على علاجاتهم أو حتى الحصول على الدعم المناسب الذي لا يقل أهمية عن الحصول على العلاج، ولهذه الأسباب فان شفا الأورمان أطلقت حملة "هي" تحت رعاية فايزر مصر لتكون ملاذا لمرضى سرطان الثدي و لتقديم الدعم المناسب





من ناحيته، يقول استشارى طب الأورام و المدير الطبي لمستشفى شفاء الأرمان د. أحمد مجدي: ان الحملة استطاعت الوصول الى ما يقرب من ٨٠ ألف أمرأة من جميع محافظات الجمهورية، والإجابة عن أكثر من ١٣٠ سؤالا للمرضي عن طريق أكبر وأمهر أطباء الأورام.





وأضاف أستاذ علاج الأورام بكلية الطب جامعة الاسكندرية د. سعيد أحمد النويعم، أن حملة "هي" والقائمين عليها حريصين علي توفير قنوات تواصل بين المرضى وأطباء الأورام، وذلك من خلال مواقع التواصل الإجتماعي التي اعتمدو عليها بشكل رئيسي لتقديم التوعية و الدعم، و منها فيديوهات ساهمت في تقديم إجابات وافية لكل احتياجات مرضى سرطان الثدي





واطلقت "هي " على صفحة الفيسبوك استقصاء لسؤال المريضات وأسرهم وكل بنت أو سيدة على الصفحة عن الفحص الجيني ومدى تقبله والاهتمام بأجراء الفحص وقبول بداية علاج تحفظي حتى قبل بداية المرض مثل الممثلة العالمية انجلينيا جولي.





وتابع: أن الاستقصاء وضح أن هناك درجة كبيرة من انتشار الوعي عن سرطان الثدي، بالإضافة إلي انخفاض وصمة العار عن المرض، وأصبح من السهل أن تتكلم المريضة بشكل علني عن مرضها دون خوف أو احراج، فضلا لاكتشاف نسبة عالية من الاناث و السيدات الغير مريضات رغبتهن في معرفة جميع تفاصيل المرض ونسبة الخطر.





ودعا لتفكير والتخطيط في المزيد من الدراسات و الحملات الخاصة بالفحوصات الجينية، مع العلم أنه بيتوفر الآن فحوصات لكل أنواع الأمراض الغير سارية، وأيضا استمرار حملات التوعية، وتتطرق إلى مواضيع مختلفة ومتنوعة تهم مريضات سرطان الثدي.