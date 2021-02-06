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رياضة

هادي خشبة: موسيماني اعتمد على صلاح محسن ومروان محسن أمام الدحيل بسبب قدراتهما الدفاعية

السبت 06/فبراير/2021 - 04:30 ص
الاهلي
الاهلي
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محمد رشاد
قال هادي خشبة، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، إن قرار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالاعتماد على والتر بواليا، في التشكيل الأساسي أمام الدحيل، قرار سليم نظرًا لخطورة اللاعب.

وأكد هادي خشبة في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "والتر بواليا ساهم في هدف حسين الشحات في الدحيل دوره مؤثر للغاية خلال المباريات رغم عدم التهديف وهي مزاحمة المدافعين وإشغالهم بتحركاته".

وعن الاعتماد على صلاح محسن ومروان محسن وعدم الدفع بمحمد شريف وكهربا، شدد: "تغييرات موسيماني كانت للمعدل البدني للثنائي صلاح محسن ومروان محسن وليس بسبب قدراتهم الهجومية، فموسيماني كان يحتاج مروان وصلاح وأكرم من أجل كفائتهم الهجومية".

وحقق الأهلي إنجازًا جديدًا في مشاركاته بكأس العالم للأندية بالتأهل إلى نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على الدحيل القطري (1-0)، بهدف حسين الشحات.

الأهلي كتب تاريخًا جديدًا باسمه في مشاركته السادسة بمونديال الأندية، بتأهله لمواجهة بطل أوروبا بايرن ميونيخ في نصف النهائي من أجل الظهور للمرة الأولى في تاريخه بالمباراة النهائية.
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