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منوعات

بعد 10 أشهر من الشلل التام.. شاهد معجزة شفاء صاحب أطول إصابة بكورونا | فيديو

السبت 06/فبراير/2021 - 01:25 ص
كورونا
كورونا
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.عزة عاطف
بعد 10 أشهر من الشلل التام بسبب فيروس كورونا، استطاع صاحب أطول إصابة بالفيروس المستجد المشي لأول مرة بعدما تركه المرض طريح الفراش مدمرًا رئتيه وكليتيه.

 التقط «كورننج جيسون كلك» البالغ من العمر 49 عامًا، فيروس كورونا لأول مرة في مارس الماضي، وظل طريح الغراش لما يقرب من عام بعد أن دمر الفيروس رئتيه وكليتيه. 

وقد اتخذ أولى خطواته منذ أيام على طول جناح العناية المركزة في مستشفى سانت جيمس في ليدز ببريطانيا، حيث تم إدخاله قبل 10 أشهر. 

يظهر مقطع فيديو مؤثر جيمس وهو يحقق الإنجاز الكبير حيث أحاط به موظفو المستشفى الذين كانوا يدعمونه خلال طريقه الطويل إلى الشفاء.

ووصفت سو زوجة جيسون البالغة من العمر 63 عاما، ما حدث بأنه "لحظة حدوث المعجزة"، فقد استطاع المشي لمسافة طويلة بالنسبة لحالته قالت سو: "أنا فخورة جدًا به، إنه لأمر معجزة حقًا".

لقد تمكن من المشي على الفور من قبل واتخذ بضع خطوات ولكن هذه كانت المرة الأولى التي يمشي فيها لمسافة 6 أو 10 أمتار.

قالت سو التي لم تتمكن حتى وقت قريب من رؤية زوجها بأن شلله أصاب الأطباء بالحيرة الشديدة فلم يستطيعوا تحديد سبب عدم قدرته على التعافي أو المشي. 

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