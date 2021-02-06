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رياضة

مدرب يايرن ميونيخ: أردنا قضاء رحلة لطيفة إلى قطر.. كان علينا الفوز أمام هيرتا برلين

السبت 06/فبراير/2021 - 01:11 ص
هانزي فليك المدير
هانزي فليك المدير الفني لـ بايرن ميونيخ
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محمد رشاد
أشاد هانزي فليك المدير الفني لـ بايرن ميونيخ، بما قدّمه لاعبو فريقه خلال الانتصار على هيرتا برلين بهدف نظيف فى إطار مباريات الدوري الألماني وقبل أيام من مواجهة النادي الأهلي فى نصف نهائي كأس العالم للاندية يوم الأثنين المقبل .

وقال فليك بعد اللقاء فى تصريحاته للصحفيين : "الشوط الأول كان صعبا، توجب علينا أن نصمد في بعض اللحظات والكرة ليست معنا، لكن الفريق أدى جيدا، ودافعنا عن تقدمنا حتى النهاية، ولذلك أنا راضٍ ، أردنا السفر إلى قطر بانتصار، الآن ستكون رحلة لطيفة".

وتحوّل فليك للكشف عن وضع ليون جوريتسكا وخافي مارتينيز بعد إصابتهما بفيروس كورونا منذ حوالي أسبوع.

وقال فليك: "علينا الانتظار أكثر لمعرفة الحالة الصحية لـ جورتيسكا ومارتينيز ، جوريتسكا يتحسن ويبدو أفضل، أما مارتينيز فعلى الأرجح لن يكون جاهزا للمباراة الأولى، ربما الثانية".
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