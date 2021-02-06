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حوادث

هبوط أرضى مفاجئ أمام مستشفى دنشال للكبد بمركز دمنهور

السبت 06/فبراير/2021 - 01:15 ص
هبوط ارضى
هبوط ارضى
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أسماء الجنبيهى

 شهدت محافظة البحيرة، منذ قليل، هبوطا أرضيا بمساحة ٥٠ سنتيمتر وعمق ١.٥ متر على جانب الطريق الزراعي أمام مستشفى دنشال للكبد بمركز دمنهور .

وورد بلاغ لغرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور ، يفيد بحدوث هبوط أرضى مفاجيء أمام مستشفى دنشال للكبد بمركز دمنهور.

وعلي الفور انتقل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير المساعد ومسئولى الهيئة العامة للطرق وكافة الجهات المعنية من المرور والحماية المدنية وإدارة الأزمات والوحدة المحلية ومديرية الطرق، إلى موقع الهبوط الأرضي  الذي وقع على جانب الطريق الزراعي إتجاة دمنهور/ القاهرة أمام مستشفى دنشال للكبد بمركز دمنهور، بمساحة ٥٠ سنتيمتر وعمق ١.٥ متر

ووجه المحافظ بسرعة إصلاح الموقع وتشكيل لجنة للوقوف على أسباب وقوعه .

من الجدير بالذكر أن الهبوط وقع على جانب الطريق والحركة المرورية تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة .

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هبوط أرضى مفاجئ أمام مستشفى دنشال للكبد بمركز دمنهور
هبوط أرضى مفاجئ أمام مستشفى دنشال للكبد بمركز دمنهور
هبوط أرضى مفاجئ أمام مستشفى دنشال للكبد بمركز دمنهور
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