ويزو: نفسى أقدم الفوازير وأوس أوس يتمنى العمل مع كبار المخرجين

قال الفنان اوس اوس انا صاحب الكلمة فى البيت واكتر ممثل بينى وبينه تفاهم على ربيع ، وقالت الفنانة ويزو إن التفاهم السر فى نجاح زواجى ونقطة ضعفى فى الاكل المحشى واحضر الليثى محشي بالفعل فى الاستديو ، خلال حلول ويزو وأوس اوس ضيفين على برنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ، وقامت ويزو باكل المحشى.
وأضاف اوس اوس ان شخصية زيكا التى قدمها قريبة من قلبى جدا وكنت اتمنى اكون مطربا بس زورى ما ساعدنيش وابن عمى هو مطرب الراب زاب ثروت ، وقاطعت ويزو حديث اوسو و طلبت قرن فلفل علشان المحشى طعمه حلو اوى.
وقام أوس أوس بغناء اغنية وسط ضحك كل من فى الاستديو ، وعقب الليثى انا قلت هتاكلى صباعين بس دى اكلت نصف طبق محشى كرنب .
وعن الحلم الفنى وشهر رمضان قال اوس اوس رمضان لا توجد اعمال في رمضان، وحلمى اقدم عملا سينمائيا لمخرجين كبار وكتاب كبار ونفسى اقدم قصة مختلفة مش كوميدى فقط واقدم شخصيات مختلفة .
وقالت ويزو خلال حلولها مع اوس اوس ضيفين على الاعلامى دكتور عمرو الليثى بيرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ، عن حلمها الفنى نفسى اقدم شخصية تراجيدى وبحب المخرج شريف عرفة جدا ونفسى اقدم فوازير وعندنا اللوكاندة مكملين فيه ولا يوجد جديد حول شهر رمضان .
وقالت الفنانة ويزو خلال الحلقة ان سبب تسميتها بهذا الاسم "ويزو" يرجع الى اسم لانشون كنت اضعه فى شنطتى فى المدرسة .
وحول سببب تسمية اوس اوس قال ان اسمى محمد اسامة كان الغالب من زملائى ينادونى اوس اوس نسبة الى اسامة اسم والدى .