وزير الداخلية وتأبين النواب.. إجراءات منتظرة بجلسة الأحد بعد وفاة النائب سعد الجمال

تنتظر الجلسة العامة يوم الأحد إجراءات وتفاصيل متبعة بعد وفاة النائب سعد الجمال مساعد رئيس حزب الوفد عن عمر يناهز ٧٥ عاما.

ونستوضح هذه الإجراءات في السطور التالية:





بلاغ وزير الداخلية:





ومن المتوقع أن يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة.





تأبين المجلس العضو:





كما يخطر الرئيس حنفي جبالي، أعضاء المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.





إعلام إبطال عضويته:





وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية.





خلو المكان:





ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.





ويعتبر النائب وسعد الجمال من مواليد 1945 بمركز الصف فى محافظة الجيزة، وتخرج فى كلية الشرطة عام 1966 و تدرج "الجمال" فى شغل المناصب بوزارة الداخلية وتم تعيينه مدير أمن قنا ومساعد وزير الداخلية من 1995 وحتى خروجه من الخدمة فى أغسطس 1997 وكان يترأس لجنة الشئون العربية في برلمان 2015.





وفي عام 2000 إلى عام 2005 تم انتخابه عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة مركز الصف، وتم انتخابه وكيلا للجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس ومن عام 2005 وإلى عام 2010 كان رئيسا للجنة الشئون العربية بمجلس الشعب، وتم اختياره بموافقة مجلس الشعب عضوًا بالبرلمان العربى.