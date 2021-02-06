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توك شو

دينا محسن: سَمُّوني ويزو على اسم اللانشون.. وعمرو أديب: أول مرة أشجع الأهلي طوال 57 سنة لهذا السبب

السبت 06/فبراير/2021 - 08:26 ص
صدى البلد
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أسامة علي
تناولت برامج التوك شو في الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي:

كشفت الفنانة دينا محسن نجمة مسرح مصر سر تسميتها "ويزو".

علق الإعلامي عمرو أديب، على مواجهة الأهلي المنتظرة أمام بطل أوروبا بايرن ميونيخ، الإثنين المقبل، قائلا:"عندي 57 سنة، عمري ما شجعت الأهلي فيهم زي ما شجعته امبارح، مش عارف ليه، وكنت بشجع الأهلي بروحي ودمي".

عبر المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، عن عميق تقديره لتوقيع  الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بروتوكول تعاون لتفعيل عمل الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات في المباني والمنشآت.

قال الإعلامى محمد الباز ، إن مصر فقدت اليوم الدكتور أحمد مصطفى كامل خبير الأصوات والمقامات  عن عمر يناهز 82 عامأ لافتا أنه استضافه مؤخرا فى برنامجه والذى كان آخر حوار تليفزيونى للراحل .

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أن البنوك تسعى إلى القيام بعمل تمويلات للأشخاص، مشيرا إلى أن اللجوء للبنوك لاقتراض الأموال لأمور شخصية منها المأكل والمشرب دليل على الضعف المجتمعي.

قال الفنان جمال يوسف، إنه إستفاد من تجربه مرضه بسرطان البلعوم، لافتا أنه كان يقول لزوجته والمحيطين إنه على حافة الموت، وأن الله بعث له رسائل أثناء مرضه كانت بزيادة الرعاية به بعد ذلك.

نعت الفنانة إلهام شاهين، الفنان الكبير عزت العلايلى، الذي وافته المنية صباح اليوم، بأحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، عن عمر ناهز الـ86 عاما.

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أن "المستريح"  عندما يأخذ الأموال من البعض فأنه بتلك الطريقة يبيع الوهم والكذب.
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