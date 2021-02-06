ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بايرن ميونيخ: نريد عودة كأس العالم إلى وطننا

السبت 06/فبراير/2021 - 06:29 ص
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
Advertisements
محمد رشاد
طالب المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ حسن صالح حميديتش لاعبي فريق البافاري بالفوز بلقب كأس العالم للأندية من اجل عودة اللقب إلى بلاده والذي غاب منذ عام 2013.

وقال حسن صالح حميديتش في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "نحن فخورون بقدرتنا على المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ، لدينا الكثير من العمل أمامنا، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لإعادة هذا اللقب إلى الوطن أيضًا".

يُذكر أن بايرن ميونخ فاز ببطولة كأس العالم للأندية مرة واحدة في تاريخ وذلك عام 2013.

وحقق الأهلي إنجازًا جديدًا في مشاركاته بكأس العالم للأندية بالتأهل إلى نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على الدحيل القطري (1-0)، بهدف حسين الشحات.

الأهلي كتب تاريخًا جديدًا باسمه في مشاركته السادسة بمونديال الأندية، بتأهله لمواجهة بطل أوروبا بايرن ميونيخ في نصف النهائي من أجل الظهور للمرة الأولى في تاريخه بالمباراة النهائية.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غريب.. شاهد نمو الشعر على إصبع فتاة بسبب حادثة في صغرها| صور

لن تصدق.. طريقة سرية للاحتفاظ بشرائح البيتزا المتبقية داخل العلبة | فيديو

بعد كورونا.. مقطع صادم يوثق تزايد جرائم الكراهية ضد الآسيويين في أمريكا