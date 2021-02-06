بايرن ميونيخ: نريد عودة كأس العالم إلى وطننا

طالب المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ حسن صالح حميديتش لاعبي فريق البافاري بالفوز بلقب كأس العالم للأندية من اجل عودة اللقب إلى بلاده والذي غاب منذ عام 2013.





وقال حسن صالح حميديتش في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "نحن فخورون بقدرتنا على المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ، لدينا الكثير من العمل أمامنا، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لإعادة هذا اللقب إلى الوطن أيضًا".





يُذكر أن بايرن ميونخ فاز ببطولة كأس العالم للأندية مرة واحدة في تاريخ وذلك عام 2013.



