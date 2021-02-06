للحصول على منحة دراسية خارج مصر.. قدم عبر هذا الرابط

أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن سفارة جمهورية مصر العربية بسنغافورة أفادت بأن جامعة Nanyang Technological University تقدم منحا دراسية على برنامــج الدراسات العليا فى الاقتصاد التطبيقى Msc in Applied Economics الذى تنظمه كلية العلوم.





وأوضحت أن بيانات المنحة:





عدد (1) منحة كاملة القيمة المالية 42.000 دولار سنغافورى (إعفاء من الرسوم وبالإضافة إلى راتب قيمته 10.000 دولار)





عدد (2) منحة دراسية بقيمة 32.000 دولار سنغافورى (إعفاء من الرسوم الدراسية)





عدد (2) منحة دراسية بقيمة 16.000 دولار سنغافورى (تغطى نصف قيمة المصاريف الدراسية)





علما بأن مدة المنحة والدراسة عام واحد.





آخر موعد للتقدم للمنحة 31 يناير 2021





وأشارت إلى أنه لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع الى الموقع الإلكترونى:

http://www.sss.ntu.edu.sg/Programmes/msae/Pages/Home.aspx





وذلك علما بأن البعثات لا تتحمل أى نفقات من هذه المنحة، كما يمكن التقدم على المنحة على الموقع الإلكترونى التالى:

www.sss.ntu.edu.sg/Programmes/msae/Pages/Online-Application-Date.aspx









وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة سفارة جمهورية مصر العربية بروما بأن جامعة Saint Camillus International University of Health Sciences فتحت باب التقدم لتخصصات طب الأسنان والجراحة فضلا عن عدد من البرامج المتخصصة، علمًا بأن الجامعة تمنح شهادات للبرنامج الدراسى الجامعى الممتد لستة أعوام بمجال طب الأسنان وكذلك شهادات جامعية بالمجالات التالية:





Nursing





Physiotherapy





Biomedical Laboratory Midwifery- Radiology