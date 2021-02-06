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خالد فودة: شرم الشيخ قادرة علي تجهيز اي مؤتمر خلال 48 ساعة

السبت 06/فبراير/2021 - 02:00 ص
خالد فودة
خالد فودة
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حمزة شعيب
كشف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تفاصيل ندوة الإعلام الديني  والتحديات المعاصرة" بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، و الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقال فودة خلال حواره ببرنامج " خبر اليوم" والمذاع عبر قناة " أون أي"،:" أن مدينة شرم الشيخ قادرة على تجهيز أي مؤتمر عالمي خلال 48 ساعة فقط، لافتا إلى أن  الندوة نجحت واستطاعوا أن يحتووا هذا الجمع الكبير، ووزير الأوقاف تحدث عن تحصين الإعلام والإعلاميين، وأكد أن ما تفعله الإذاعات المواجهة في الخارج، ويخونون بلدهم، فهذا يعتبر خيانة وجزاؤه القتل

وأردف:" سيناء هي أرض السلام، وهي منطقة سلام وتسامح ومحبة، وكما كانت مهد الأديان يخرج منها رسالات سلام للعالم كله، وهذا المغزى من وراء اختيار المدينة لإقامة الندوة".

ونوه إلى أن المحافظة لم تتعرض للسيول أمس، ولكن أمطار غزيرة واستطاعت أن تتغلب على ذلك وتم إقامة الندوة بشكل طبيعي جدا.
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