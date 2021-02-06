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عمرو حسن: مصر تحتل المركز الأول في تطبيب الختان

السبت 06/فبراير/2021 - 04:00 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور عمرو  حسن رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة،  إن مصر تحتل المركز الأول في تطبيب الختان؛ ومن هنا جاء تشديد العقوبات على المنشأة الطبية والأطباء المشاركين في هذه الجريمة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " خبر اليوم "والمذاع عبر قناة " اون"،:"  ختان الإناث جريمة ضد القانون وليس له علاقة بالدين الإسلامي ولا المسيحي، لافتا إلى ان "ختان الإناث درجات ولا يوجد كتاب يوضح طريقة الختان؛ الأمر حسب الشخص الذي ينفذ العملية؛ هو يقوم بقطع جزء من جسد الفتاة سواء كان صغير أو كبير.

وأردف:"  هذه العملية تتم عن طريق الإمساك بالفتاة وقطع جزء من جسدها وهي واعية؛ ربما تتحرك فتحدث نزيف أو يتم قطع جزء أكبر".

ونوه إلى أن هناك ظاهرة تسمى تطبيب ختان الإناث والدراسات أثبتت أن 82% من حالات الختان تتم على يد فريق طبي وهو ما يعني إضفاء الصفة الطبية على جريمة".
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