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رياضة

قمصان: الأهلي ليس قليلا مقارنة بالبايرن.. والطموح مشروع لنا

السبت 06/فبراير/2021 - 07:29 ص
الأهلي والدحيل
الأهلي والدحيل
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محمد رشاد
قال سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن قوة فريقه الفنية ليست قليلة مقارنة بنادي بايرن ميونخ الألماني وذلك قبل أيام من مواجهته فى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأضاف قمصان في تصريحاته لقناة النادي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا: " نحن لسنا قليلون، لدينا هدف وهو الفوز أمام بايرن ميونيخ من أجل التأهل لنهائي كأس العالم للأندية".

وأكمل :" ستكون مباراة كبيرة ودرس بالنسبالنا تحدي جديد ومدرسة مختلفة نحن بطل أفريقيا،وفى النهاية  هي كرة قدم، لكن لابد علينا أن نجتهد وربنا سوف يراضينا في حالة  اجتهادنا".

واختتم :" الطموح مشروع للفوز على البايرن وتحقيق نجاح لمصر وأفريقيا كلها و نحن نسعى لتحقيق النجاح دائمًا على جميع المستويات".
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