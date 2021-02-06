ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اسرة مسلسل عش الدبابيس تقف دقيقة حدادا على روح الفنان عزت العلايلي في لبنان

السبت 06/فبراير/2021 - 04:00 ص
صدى البلد
Advertisements
نبيل العدوى

حرصت أسرة مسلسل "عش الدبابير" على الوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الكبير عزت العلايلي قبل بدء تصوير مشاهد أمس الجمعة.

مسلسل "عش الدبابير" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، شريف دسوقي.

"عش الدبابير"، يدور فى إطار اجتماعى شعبى، حول شخصين يواجهان صعابا كثيرة ويتحدان للخروج منها، بينما يتربص بهما شخص آخر بمثابة العدو لهما ويدخلان معا فى صراع كبير.

ورحل الفنان الكبير عزت العلايلي، عن عالمنا، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عامًا، تاركًا مشوارًا فنيًا حافلًا بالأعمال الفنية سواء على مستوى السينما أو الدراما على مدار ما 60 عامًا منذ بدء عمله بالتمثيل.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لبدء التصوير .. مصطفى شعبان وعمرو سعد يسافرن الى لبنان بعد أسبوعين .. تفاصيل

وزير الدولة للإعلام ينعى الفنان الكبير عزت العلايلي

منة فضالي تنعى عزت العلايلي: فنان خلوق

هالة صدقي تنعى عزت العلايلي: أطيب قلب وأحن إنسان.. الله يرحمك يا أستاذي

وائل جسار ناعيا عزت العلايلي: ستبقى في قلوبنا

خبر صادم.. نبيل الحلفاوي يودع عزت العلايلي بكلمات مؤثرة

ترشيحاتنا

عمر ربيع ياسين: بن شرقي ينذر الزمالك بالحصول على مستحقاته قبل إجراءات الفسخ

رحيل عزت العلايلي.. نجله يرد على وفاته بـ كورونا وآخر لحظات حياته

تسوبيل: عاملان يخدمان الأهلي أمام بايرن ميونيخ

خاص.. محامي أشيمبونج: شرط وحيد لحل أزمة المليون و200 ألف دولار مع الزمالك وديا

تصريحات محبطة من فريق "الصحة العالمية" في ووهان عن منشأ كورونا

استمرار إيجابية مسحة رباعي الاتحاد السكندري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كورونا.. مقطع صادم يوثق تزايد جرائم الكراهية ضد الآسيويين في أمريكا

الجدة بطلة.. شاهد عجوز ترفع الأثقال بأوزان خيالية| فيديو

بعد 10 أشهر من الشلل التام.. شاهد معجزة شفاء صاحب أطول إصابة بكورونا | فيديو