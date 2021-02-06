اسنغاثة من أهالي كفر الزيات لخطورة مستنقع أوبئة داخل قريتهم

ارسل المواطن احمد سعد شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود مستنقع اوبئة في مدخل قريته على حد وصفه.





وقال سعد في شكواه نعاني نحن سكان كفر الزيات بمحافظة الغربية من وجود مصرف مياه مجاري عباره عن مستنقع اوبئه وكل ما تتخيله من مخلفات وزباله

المصيبه الأكبر أن يصب في نهر النيل وهو قادم من منطقه الجزيره في مدخل مدينة كفر الزيات محافظة الغربيه.





وأشار إلى أن سكان القرية تقدموا بعدة شكاوى لمجلس المدينة ولكن دون جدوى مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان القرية.





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