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أخبار العالم

لبنان يعلن عن تخفيف تدريجي لقيود كورونا

السبت 06/فبراير/2021 - 04:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن لبنان، أمس الجمعة، عن تخفيف تدريجي للقيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، بعد ثلاثة أسابيع على الإجراءات الصارمة التي فُرضت لوقف الزيادة في الإصابات وتخفيف العبء عن المستشفيات المكتظّة.

وسجّلت البلاد التي يزيد عدد سكّانها على ستّة ملايين شخص، رسميًا 315,340 إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك 3495 وفاة. كما سُجّلت حصيلة يوميّة قياسيّة بلغت 98 وفاة يوم الجمعة.

ويشمل الإغلاق الكامل المعمول به منذ 14 يناير حظر تجوّل على مدار الساعة، مع السماح بشراء البقالة فقط عن طريق خدمات التوصيل.

وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة إن "القطاعات كلها ستفتح تدريجيا على 4 مراحل".

وأشار إلى أنّ "المرحلة الأولى تبدأ في 8 فبراير وتستمرّ لمدّة أسبوعين"، لافتًا إلى أنّ شرط الحصول على إذن بمغادرة المنازل سيظلّ ساريًا.
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