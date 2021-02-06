القمامة تحتل شارع النادي الثقافي بعين شمس فيديو وصور

سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالي منطقة عين شمس، بسبب انتشار القمامة وخوفا من تعرضهم للأوبئة والأمراض خاصة في ظل انتشار فيروس «كورونا».





ورصدت عدسة صدي البلد انتشارأكوام من القمامة بشارع النادي الثقافي بمنطقة عين شمس.





يذكر ان طالب النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة في منطقة عين شمس، قائلًا: "الأراضي تسرق أمام مسمع ومرأي من الحي".





جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي شهدت استعراض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لإنجازات وزارته.





وشدد البرلماني على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية في عين شمس، قائلا: "الشوارع في المنطقة مكسرة .. والأهالي بتصرخ".





في سياق متصل، طالب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، أعضاء المجلس بسرعة تفعيل "التابلت" المُسلم إليهم وذلك لاستخدامه في تقديم طلبات الكلمة وتلقي كل التقارير الخاصة بالمجلس، فضلا عن فعاليات المجلس المختلفة.