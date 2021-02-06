أخبار السوشيال ميديا.. تركي آل الشيخ يهاجم أحد المواقع.. لقاء الخميسي تغازل زوجها.. ومفاجأة نجوم الفن لـ مجدي الهواري

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:









احتفلت الفنانة لقاء الخميسي بعيد ميلاد زوجها محمد عبد المنصف .







احتفل المطرب سعد الصغير برفقة نجوم الفن بعيد ميلاد المخرج مجدي الهواري .













هاجم المستشار ” تركي ال الشيخ ” بعض الجرائد والمواقع الاليكترونية بعد تداولهم لأخبار كاذبة حول دعمة للمريخ بصفقات قبل مواجهة الأهلي.











روجت الفنانة ايتن عامر لمسلسلها الجديد في يوم وليلة.







نعى الفنان صلاح عبدلله الفنان الكبير عزت العلايلي الذي وافته المنية صباح امس الجمعة.





