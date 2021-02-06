ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار السوشيال ميديا.. تركي آل الشيخ يهاجم أحد المواقع.. لقاء الخميسي تغازل زوجها.. ومفاجأة نجوم الفن لـ مجدي الهواري

السبت 06/فبراير/2021 - 08:14 ص
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


احتفلت الفنانة لقاء الخميسي بعيد ميلاد زوجها محمد عبد المنصف .


احتفل المطرب سعد الصغير برفقة نجوم الفن  بعيد ميلاد المخرج مجدي الهواري .



هاجم المستشار ” تركي ال الشيخ ” بعض  الجرائد والمواقع الاليكترونية بعد تداولهم لأخبار كاذبة حول دعمة للمريخ بصفقات قبل مواجهة الأهلي.



روجت الفنانة ايتن عامر لمسلسلها الجديد في يوم وليلة.



نعى الفنان صلاح عبدلله الفنان الكبير عزت العلايلي الذي وافته المنية صباح امس الجمعة.


Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

عظيمة: فرص الأهلي وبايرن ميونخ متساوية فى نصف نهائي مونديال الأندية

استقرار أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم

بتتخن من غير ما تحس.. كوب واحد قبل النوم يخلصك من مشاكلك

أحمد حسن يكشف سبب أزمة بيراميدز وتراجع نتائجه فى الدوري

بعد كورونا.. مقطع صادم يوثق تزايد جرائم الكراهية ضد الآسيويين في أمريكا

طريقة الدعاء بعد الصلاة وماذا يقال بعدها مباشرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتخلص منها ولا نعرف فوائدها.. استخدامات مذهلة لأكياس الشاي المستعملة

لكزس تطور LEXUS LF جديدة SUV عالية الأداء ..صور

التصاق شعرها في رأسها.. تصرف غبي يضع فتاة في مأزق| فيديو